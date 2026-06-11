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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم الخشت تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام

الخشت
الخشت
باسنتي ناجي

شاركت الفنانة مريم الخشت صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر انستجرام خلال خاصية الاستوري.

مريم الخشت 

وظهرت مريم الخشت في الصورة بإطلالة متميزة من لوكيشن تصوير،  نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وكانت قد احتفلت الفنانة مريم الخشت بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية مليئة بالبهجة والسعادة، برفقة زوجها أحمد أباظة وعدد من أصدقائهما المقربين، من بينهم الفنانة هنادي مهنا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو للحظات الاحتفال، التي تميزت بالبساطة والدفء بعيدًا عن التكلف.

وظهرت مريم خلال الحفل بإطلالة أنيقة وبسيطة، اختارت فيها ألوانًا ناعمة تناسب المناسبة، مع ابتسامة عريضة تعكس سعادتها وفرحتها بهذه المناسبة الخاصة. 

كما حرص زوجها أحمد أباظة على مشاركة لحظات الاحتفال معها، مقدمًا لها كلمات تهنئة دافئة عبر حساباته على السوشيال ميديا، مؤكدًا على الحب والدعم المتبادل بينهما.

وشارك عدد من الفنانين والجمهور الذين حضروا الحفل بعض الصور والفيديوهات على حساباتهم، معبرين عن تمنياتهم للفنانة مريم بعام جديد مليء بالنجاح والتألق على الصعيدين الشخصي والفني.

ويُعد هذا الاحتفال فرصة لمحبي الفنانة لمشاهدة جانبها العائلي بعيدًا عن الأعمال الفنية، مؤكدين على أن مريم الخشت تجمع بين الرقي الفني والبساطة في حياتها اليومية.

الخشت نجوم ع مريم الخشت

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