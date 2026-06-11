قطع المياه عن قرى الحمًام وتوابعها للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، أنه نظراً للقيام بأعمال صيانة على "خط 24 بوصة قطر 600 مم" بطريق منشأة هديب بمركز ناصر، فقد تقرر قطع المياه لمدة 16 ساعة عن مجلس قروي الحمّام وتوابعها، اعتباراً من الساعة 5 مساء غدا الجمعة 12 يونية 2026 وحتى الساعة 9 صباح السبت المقبل.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال الصيانة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة ،مناشدة المواطنين ،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.