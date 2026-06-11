دراسة دولية: تحذير من “المواقع الرمادية” التي تستغل ثقة المستخدمين

أظهرت دراسة حديثة أن ما يُعرف بـ«المواقع الرمادية» (Gray Websites) ينتشر في مناطق متعددة حول العالم، متسبباً في خسائر مالية وجمع واسع للبيانات الشخصية. ولا تندرج هذه المواقع ضمن التعريفات التقليدية لمواقع التصيد الاحتيالي، لكنها تعتمد أساليب ملتوية تدفع المستخدمين إلى تسليم أموالهم وبياناتهم طواعية.

ويستعرض التقرير تحليلاً معمقاً لطبيعة هذه التهديدات وتأثيرها على المستويين العالمي والإقليمي، موضحاً أن خطورتها تكمن في قدرتها على التلاعب بالمستخدمين دون اللجوء إلى أساليب الاختراق المباشر.

وعلى عكس هجمات التصيد التقليدية التي تستهدف سرقة بيانات الدخول بشكل مباشر، تعتمد المواقع الرمادية على الإقناع، وتصميم واجهات مضللة، وإخفاء الشروط والأحكام لاستدراج الضحايا. وغالباً ما تنتحل صفة خدمات شرعية مثل منصات التجارة الإلكترونية، أو الأدوات المالية، أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو مواقع المحتوى المدفوع، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.

وتشمل أبرز أنماط هذه المواقع المشبوهة عالمياً: إضافات متصفح وأدوات أمان مزيفة تجمع بيانات التصفح وتتبع نشاط المستخدمين، ومنصات مالية احتيالية مثل مواقع تداول العملات الرقمية التي تعد بعوائد غير واقعية، وخدمات وسيطة وهمية تتقاضى رسوماً بسيطة مقابل خدمات محدودة أو معدومة مع جمع بيانات حساسة، إضافة إلى حيل الاشتراكات التي تتحول من فترات تجريبية منخفضة التكلفة إلى اشتراكات مرتفعة ومتكررة عبر شروط خفية، فضلاً عن متاجر إلكترونية مزيفة تعرض سلعاً مقلدة أو لا تسلّم أي منتجات للمشترين، وذلك وفقاً لما ورد في الدراسة الصادرة عن شركة كاسبرسكي.