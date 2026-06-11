أربعة إخوة يعلنون نذورهم الدائمة برهبنة الإخوة الأصاغر في كنيسة سان جوزيف بالقاهرة

احتفلت رهبنة الإخوة الأصاغر، إقليم العائلة المقدسة بمصر، بالنذور الدائمة للأخوة إدوارد يوسف، ووليد فريد، وهيثم فايز، وأبانوب بولس، الذين كرّسوا حياتهم لله، من خلال إعلان نذورهم الدائمة أمام المذبح المقدس، وذلك بكنيسة سان جوزيف، بوسط البلد، بمشاركة نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك.

ترأس الاحتفال الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، بمشاركة الأب لوكاس حلمي، نائب الخادم الإقليمي، والآباء أعضاء مجلس المشورة بالإقليم، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس.

وقدم كورال سان جوزيف مجموعة من الترانيم باللغات العربية، واللاتينية، والإيطالية، بقيادة الأب بطرس دانيال والمايسترو ماجدولين ميشيل، فيما تولى الإخوة الدارسون بالرهبنة خدمة القداس الاحتفالي.

ويُعدّ هذا الاحتفال محطة روحية بارزة في مسيرة الإخوة الأربعة، الذين اختاروا تكريس حياتهم بالكامل لخدمة الله، والكنيسة، وفق روحانية القديس فرنسيس الآسيزي، وسط صلوات الحاضرين، بأن يبارك الرب دعوتهم، ويجعل منها شهادة حية للرجاء والمحبة والعطاء، وأن يرسل فعلة كثيرين إلى حقله.

وبهذه المناسبة، يهنئ المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، الإخوة إدوارد يوسف، ووليد فريد، وهيثم فايز، وأبانوب بولس، كما يتمنى لهم خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب، بمعونة وإرشاد الروح القدس.