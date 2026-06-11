رئيس جامعة قناة السويس يتابع انتظام امتحانات كلية التمريض ويؤكد توفير الأجواء الملائمة للطلاب

أجرى الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، جولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكلية التمريض؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تُمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور حرص إدارة الجامعة على المتابعة الميدانية الدائمة للجان الامتحانية، بما يضمن الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة للامتحانات، مشددًا على أهمية توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والانضباط، مع الاستعداد الفوري للتعامل مع أية مواقف طارئة قد تؤثر على حسن سير الامتحانات.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، التي استعرضت الجهود التي بذلتها الكلية استعدادًا لفترة الامتحانات، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال الامتحانات وتوفير سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

وجاءت الجولة بمتابعة الأستاذة الدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث تم التأكد من انتظام أعمال المراقبة والملاحظة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات المنظمة للعملية الامتحانية، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وخلال جولته، اطمأن رئيس الجامعة على مستوى تنظيم اللجان، واستمع إلى آراء عدد من الطلاب حول سير الامتحانات، مؤكدًا ضرورة استمرار توفير الدعم اللازم لهم، والعمل على تذليل أية عقبات قد تواجههم، بما يعكس اهتمام جامعة قناة السويس بتقديم تجربة تعليمية متميزة لطلابها في مختلف المراحل الدراسية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة جامعة قناة السويس على المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات بمختلف الكليات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط داخل اللجان.