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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمين دون 16 عامًا و بميزات لم يسبق لها مثيل.. إليك أفضل 4 متصفحات ويب لنظام أندرويد

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

سناب شات يفرض قيودًا على المستخدمن دون 16 عامًا .. التفاصيل كاملة

يعد تطبيق سناب شات Snapchat أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثير من المستخدمين، إلا أنه من وقت لآخر يقوم تطبيق سناب شات بتطبيق إجراءات حماية جديدة لمشاركة المحتوى للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عامًا.

بميزات لم يسبق لها مثيل إليك أفضل 4 متصفحات ويب لنظام أندرويد
 

تُعدّ تطبيقات متصفحات الإنترنت من أهم التطبيقات والبرامج في نظام التشغيل فيعد أول ما تحتاجه لاستخدام الإنترنت هو اتصال بالإنترنت ومتصفح ويب. إليك أفضل خمسة متصفحات ويب لنظام أندرويد 

يعد هذا المتصفح هو متصفح ويب آخر من تطوير شركة شيتا موبايل، بعد متصفح سي إم، وتتشابه وظائف هذا المتصفح وواجهة المستخدم وتجربة التصفح فيه تمامًا مع متصفح يو سي.

عملاق أوبو الجديد.. إليك أهم مواصفات هاتف Oppo Find X9 Pro

بينما كشفت هواوي مؤخرًا عن هاتف هواوي بورا إكس ماكس بتصميمه القابل للطي العريض، يُتوقع أن تُطلق العديد من العلامات التجارية هواتف قابلة للطي بتصميم مماثل في السنوات القادمة. من المتوقع أن تكشف سامسونج عن هاتف جالاكسي زد فولد 8 وايد في يوليو، بينما من المرجح أن تُعلن آبل عن هاتفها القابل للطي

بأعلى مواصفات ..دليل شامل لاختيار هاتف بسعر معقول 

في عالم التكنولوجيا المتسارع، أصبح امتلاك هاتف ذكي ضرورة لا غنى عنها.ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية، قد يواجه بعض الأشخاص صعوبة في شراء هاتف يلبي احتياجاتهم بأسعار مناسبةولكن لا داعي للقلق!

في هذا التقرير، سنقدم لكم دليلًا شاملًا لاختيار هاتف ذكي رخيص بأعلى مواصفات 

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