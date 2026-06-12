تحرير 28 إنذارًا خلال حملة على المحال التجارية غير المرخصة بكفر الشيخ

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، تنفيذ أعمال المرور الميداني اليوم على المحال والأنشطة التجارية بمختلف المناطق، بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف جهود المتابعة والتأكد من التزام جميع الأنشطة التجارية باستخراج التراخيص القانونية اللازمة.

وأسفرت الحملة التي تم تنفيذها اليوم عن المرور على عدد من المحال التجارية، وتحرير 28 إنذارًا لأصحاب المحال غير المرخصة، والتنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص وتوفيق أوضاعهم القانونية خلال المدة المحددة.

يأتي ذلك ضمن أعمال الحصر والمراجعة التي أسفرت عن رصد نحو 1200 محل ونشاط تجاري يعمل دون ترخيص، حيث تستمر الحملات الميدانية لمتابعة موقف المحال غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين، وصولًا إلى إصدار قرارات الغلق للمحال التي تتقاعس عن توفيق أوضاعها وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة لتنظيم الأنشطة التجارية، وتحقيق الانضباط، والحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان ممارسة الأنشطة وفق الأطر القانونية المعتمدة.