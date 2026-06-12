تاون جاس تنفذ توصيل الغاز إلى 38 ألف منزل بقرى أطفيح

نظمت شركة تاون جاس حملة توعوية موسعة بقرى مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، بالتزامن مع إنجاز الشركة أعمال توصيل الغاز الطبيعي إلى 38 ألفاً و600 وحدة سكنية في 21 قرية بالمركز، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بتكثيف حملات التوعية بالاستخدام الآمن للغاز الطبيعي.

وشهد فعاليات الحملة إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والنائبان عبد الوهاب خليل وأنس هلول عضوا مجلس النواب.

وأكد المهندس محمد فتحي، رئيس شركة تاون جاس، أن الحملة تأتي تحت رعاية وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع محافظة الجيزة، بهدف توعية أهالي مركز أطفيح بالإرشادات الصحيحة للاستخدام الآمن للغاز الطبيعي، وسبل الحفاظ على هذا المرفق الحيوي وشبكات البنية التحتية، من اجل تحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الغاز الطبيعي ضمن مشروعات حياة كريمة.