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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملتقى توظيف هندسة المطرية 2026 بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات الهندسية

وظائف
وظائف
حسام الفقي

تواصل اللجنة المنظمة لملتقى توظيف هندسة المطرية 2026، في  كلية الهندسة بالمطرية بجامعة العاصمة، استعداداتها لانطلاق الحدث الذي يشهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مختلف المجالات الهندسية والتكنولوجية، وذلك في إطار حرص على تعزيز جسور التواصل بين الطلاب والخريجين وسوق العمل، وتوفير فرص حقيقية للتأهيل والتوظيف والتدريب،

ويُقام الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، والدكتور محمد حلمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 بمقر كلية الهندسة بالمطرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب والخريجين وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية متطورة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والشركات الرائدة في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن ملتقيات التوظيف تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم فرص التشغيل والتدريب العملي، وإتاحة التواصل المباشر بين الطلاب والخريجين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تعريفهم باحتياجات سوق العمل ومتطلباته المتجددة، ويعزز جاهزيتهم المهنية للمستقبل.
 

ومن جهته، أوضح الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، أن الملتقى يأتي في إطار استراتيجية الكلية الهادفة إلى دعم التنمية المهنية للطلاب والخريجين، من خلال توفير منصة تجمع بين الكفاءات الشابة وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والتشييد والتصميم وإدارة المشروعات.

وأضاف أن الملتقى يشهد مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الرائدة التي توفر فرصًا متنوعة للتوظيف والتدريب والتطوير المهني، إلى جانب إتاحة الفرصة للتعرف على أحدث الاتجاهات والتقنيات المستخدمة في مختلف التخصصات الهندسية.
 

ويقدم الملتقى مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية والتدريبية التي تغطي العديد من التخصصات الهندسية، بما في ذلك الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، فضلًا عن مجالات التكنولوجيا وإدارة المشروعات والتحول الرقمي والاستدامة.

كما يتيح الملتقى للطلاب والخريجين فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف والموارد البشرية بالشركات المشاركة، وتقديم السير الذاتية وإجراء المقابلات الأولية، والتعرف على المهارات المطلوبة في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرصهم المهنية وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم الوظيفي.

ويُعد ملتقى توظيف هندسة المطرية أحد أبرز الفعاليات المهنية التي تنظمها الكلية، حيث يجمع تحت سقف واحد نخبة من الخبراء والمتخصصين والشركات الرائدة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدعم طلابها وخريجيها وربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل.

ملتقى توظيف هندسة المطرية هندسة المطرية 2026 كلية الهندسة بالمطرية جامعة العاصمة

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