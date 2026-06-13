برنامج الأغذية العالمي: الوضع الغذائي في توجو يشهد تحسنا عاما

أكد برنامج الأغذية العالمي أن الوضع الغذائي في توجو يشهد تحسنا عاما حيث ارتفعت مستويات الإنتاج مقارنة بالعام الماضى .

وذكر راديو فرنسا الدولى ـ في نشرته الإفريقية اليوم ـ أن برنامج الأغذية العالمي أوضح فى بيان صحفي توافر مخزونات كبيرة من الحبوب، وانخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية كالذرة والذرة الرفيعة واللوبيا في الأسواق بنهاية أبريل، مضيفا أن الهدوء النسبي في الأوضاع الأمنية سمح للنازحين بالعودة إلى بعض المناطق.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن توقعات الإطار المنسق ـ وهو أداة إقليمية تستخدم لتحليل وضع الأمن الغذائي للسكان في غرب إفريقيا ـ وضعت في نوفمبر الماضي بناء على افتراضات، وكانت هذه التوقعات قد قدرت أن أكثر من 330 ألف شخص قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في توجو خلال موسم الجفاف، بين يونيو و أغسطس في حال عدم حدوث أي تحسن أو تقديم أي مساعدات.

ومع ذلك، يذكر برنامج الأغذية العالمي أن حكومة توجو وشركاءها قد حشدوا جهودهم في إطار برنامج الطوارئ لتعزيز القدرة على الصمود في منطقة السافانا، والذي يقدم على وجه الخصوص المساعدة الطارئة للاجئين والنازحين والمجتمعات التي تستضيفهم، ودعم التغذية و الأنشطة الزراعية والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية.