انخفاض عدد منصات الحفر النفطية في أمريكا لأول مرة منذ ثمانية أسابيع

أظهرت بيانات شركة "بيكر هيوز" الأمريكية لخدمات وتقنيات الطاقة أن عدد منصات النفط و الغاز العاملة في الولايات المتحدة انخفض لأول مرة خلال ثمانية أسابيع.

وتراجع إجمالي عدد المنصات بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 562 منصة خلال الأسبوع المنتهي في 12 يونيو الجاري، ورغم هذا الانخفاض، لا يزال العدد أعلى بسبع منصات، أو بنسبة 1.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لشركة "بيكر هيوز".

وارتفع عدد منصات النفط بمقدار منصتين ليصل إلى 433 منصة هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ يونيو عام 2025، في المقابل، انخفض عدد منصات الغاز بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 121 منصة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2025.

وشهد عدد منصات النفط والغاز تراجعًا بنسبة 7% خلال عام 2025، وبنسبة 5% في عام 2024، وبنسبة 20% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط الأمريكية خلال تلك السنوات؛ ما دفع شركات الطاقة إلى التركيز على زيادة عوائد المساهمين و خفض الديون بدلا من التوسع في الإنتاج.

ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الفورية لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي خلال العام الجاري بسبب اضطرابات الإمدادات الناتجة عن الحرب مع إيران، وذلك بعد تراجع الأسعار خلال أعوام 2023 و2024 و2025.

كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 13.7 مليون برميل يوميًا في العام الجاري، مقارنة بالمستوى القياسي البالغ 13.6 مليون برميل يوميًا في العام الماضي.