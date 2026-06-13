ذكرت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفجينيا ياشينا، أن المحطة تعاني من انقطاع التيار الكهربائي الخارجي لأكثر من يومين، ويتم تغطية استهلاكها الداخلي للطاقة بواسطة مولدات الديزل.

وقالت ياشينا، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم السبت، "إن المحطة من دون طاقة خارجية منذ أكثر من يومين، ويتم تلبية احتياجاتها من الطاقة بواسطة مولدات الديزل، ولا توجد أية أعطال في أنظمة الأمن، والوضع تحت سيطرة موظفي المحطة".

وكان المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، قد صرح سابقا بأن موسكو تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إعداد تقارير موضوعية ومحايدة بشأن محطة زابوروجيه الكهرونووية، بما يتيح تحديد مصادر التهديد التي تواجهه المحطة بشكل دقيق.

وقال أوليانوف، خلال جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية:"نتوقع من قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتبنى نهجًا صارمًا ومحايدًا فيما يتعلق بمحطة زابوروجيه، بما في ذلك تقديم تقارير موضوعية وممعنة التدقيق لتعرض على المجلس، لتمكّنه من تقييم وضع السلامة النووية بشكل ملائم وتحديد مصادر التهديدات الناشئة".

وأضاف أنه في الخامس من يونيو انتهك الأوكرانيون نظام التهدئة الذي تم التوصل إليه بوساطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء إصلاحات في خطوط نقل الطاقة الخاصة بمحطة زابوروجيه الكهرونووية، وهاجموا المجموعة الروسية، التي كانت تقوم بعمليات إزالة الألغام؛ ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.