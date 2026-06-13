عبدالفضيل : مصر تحتاج اللعب بنفس طريقة الشوط الثاني أمام البرازيل يوم لقاء بلجيكا

أكد شريف عبدالفضيل، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن تعامل مع مباراة البرازيل بخطة واضحة اعتمدت على تقسيم اللقاء إلى مرحلتين، مشيرًا إلى أن الفراعنة يجب أن يخوضوا مواجهة بلجيكا بنفس الأداء والطريقة التي ظهروا بها خلال الشوط الثاني.

وقال عبدالفضيل خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "حسام حسن كان مقسم المباراة على جزئين، وعلى الرغم من التأمين الدفاعي بوجود خمسة لاعبين في الخط الخلفي، استقبلنا هدفًا خلال اللقاء".

وأضاف: "منتخب مصر يحتاج إلى خوض مباراة بلجيكا بنفس التشكيل والطريقة التي لعب بها الشوط الثاني، لأن الفريق ظهر بشكل أفضل وكان أكثر قدرة على تنفيذ الجوانب الفنية المطلوبة".

وتحدث نجم الأهلي السابق عن الفوارق بين المنتخبين، مؤكدًا أن الجودة الفردية تصب في مصلحة المنتخب البلجيكي، لكنه شدد على امتلاك المنتخب المصري عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق.

وأوضح: "خلينا نتفق أن هناك اختلافًا في جودة اللاعبين الفردية بين المنتخبين، لكن في المقابل يمتلك منتخب مصر عددًا من اللاعبين أصحاب المستوى العالي والقادرين على المنافسة أمام أي منتخب".

وأشار عبدالفضيل إلى أن نجاح المنتخب المصري أمام بلجيكا سيتوقف على مدى التزام اللاعبين بالأدوار التكتيكية واستغلال الفرص المتاحة خلال المباراة، خاصة في ظل امتلاك المنافس عناصر هجومية مميزة يمكنها حسم اللقاء في أي وقت.

واختتم نجم الكرة المصرية السابق تصريحاته بالتأكيد على أهمية البناء على الإيجابيات التي ظهرت في الشوط الثاني من مباراة البرازيل، مشيرًا إلى أن هذا الأداء قد يمنح المنتخب الوطني فرصة كبيرة للخروج بنتيجة إيجابية أمام بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.