ليلة فنية استثنائية بالشلاتين في ختام "مسرح المواجهة والتجوال"

شهد مسرح قصر ثقافة الشلاتين ليلة فنية استثنائية، خُتمت بها فعاليات مشروع "مسرح المواجهة والتجوال" بالعرض المسرحي المتميز "السمسمية"، وسط حضور جماهيري وتنفيدي غفير من أهالي وقيادات المدينة.وقد حظي العرض باهتمام بارز من القيادات المحلية والتنفيذية، حيث كان في مقدمة الحضور، اللواء محمد البنا، رئيس مدينة الشلاتين، وكريمة سعيد، مدير العلاقات العامة بمجلس المدينة،

وفاطمة سعيد، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالشؤون الاجتماعية، وخالد عوض، مدير قصر ثقافة الشلاتين.وتفقد الحضور معرض الفنون التشكيلية للفنان هاشم محمد (ابن الجنوب). وضم المعرض تشكيلة فريدة من الأعمال الفنية التي تعبر عن بيئة وتراث الجنوب المصري الأصيل، ونال المعرض إشادة واسعة وثناءً كبيراً من الزوار لتمكنه من تجسيد الهوية الثقافية للمنطقة برؤية بصرية مبدعة.تأتي هذه الفعاليات في إطار الدور التنويري لوزارة الثقافة برعاية د. جيهان ذكي، وتنفيذاً لخطط الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومن خلال فرع ثقافة البحر الأحمر برئاسة أحمد صابر.