الجيش الإسرائيلي يعلن إنشاء كتيبتين جديدتين ضمن قوات المشاة

أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه إنشاء كتيبتين جديدتين ضمن تشكيلات المشاة النظامية، إحداهما في لواء جولاني وتحمل الرقم "11"، والأخرى ضمن لواء ناحال، وذلك في إطار خطة لتوسيع قدرات القوات البرية.

ووفقاً لتقارير إسرائيلية، يأتي القرار في أعقاب مراجعات أجرتها المؤسسة العسكرية بعد حرب "السيوف الحديدية"، والتي خلصت إلى الحاجة لتعزيز قوات المناورة البرية وزيادة حجم الوحدات القتالية.

كما تشمل الخطة مواصلة تطوير سلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية، عبر إضافة وحدات وقدرات جديدة لدعم العمليات البرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعمل على استكمال إجراءات تشكيل الكتيبتين الجديدتين، على أن يتم استيعاب أول دفعات المجندين فيهما خلال دورة التجنيد المقبلة.

ويُعد إنشاء كتيبة جديدة في لواء جولاني خطوة لافتة، إذ لم يشهد اللواء إضافة كتيبة بنادق جديدة منذ عقود، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.