قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصريحات قوية من دي بروين قبل مواجهة منتخب مصر.. صلاح شخصية رائعة وأتطلع لرؤيته
رغم منعه من دخول أمريكا.. الحكم الصومالي عمر أرتان يحصل على مستحقاته كاملة من «فيفا»
الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة
موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية
الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا ومعتدل ليلًا
حكايات المونديال.. ثلاثية باتيغول المزدوجة| مهاجم التانجو الإستثنائي
بدء التصحيح .. موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج
شكوى لبنانية عاجلة للأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت «مواد كيميائية» وقتلت ضباطاً من الجيش
بعد غارات الضاحية الجنوبية.. نتنياهو يتوعد: لن نسمح بإطلاق النار على إسرائيل
حماس تسلم الوسطاء الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة ميلادينوف"
نتائج تكشف تغيرًا مجتمعيًا واسعًا.. 68% يعتبرون ختان الإناث ممارسة ضارة و60% يدعمون التخلي عنها
إحالة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات المدرسة الرسمية الدولية Ips

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدرسة الرسمية الدولية IPS بمدينة الخارجة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، يرافقها  محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وخلال جولتها، استعرضت مجدي موقف استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية بالمدرسة، موجهةً بسرعة توفيرها؛ لتعزيز المناخ التعليمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيدةً بما تتيحه المدرسة من نموذج تعليمي حكومي باعتبارها أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة وقطاع الصعيد.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ برصف وفتح الطريق الجانبي الكائن بجوار المدرسة، كطريق خدمي جانبي حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

الأهلي

صفقات نارية مُرتقبة .. الأهلي يدخل في تبادل لاعبين مع المصري

الأهلي

إعلامي يزف بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن حسين الشحات

ترشيحاتنا

معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو

خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يونيو 2026

مواقيت الصلاة

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

بالصور

أسهل طريقة لعمل أم على

اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على
اسهل طريقة لعمل أم على

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد