محافظ الوادي الجديد تتابع سير امتحانات المدرسة الرسمية الدولية Ips

تابعت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بالمدرسة الرسمية الدولية IPS بمدينة الخارجة، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور إبراهيم قناوي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وخلال جولتها، استعرضت مجدي موقف استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية بالمدرسة، موجهةً بسرعة توفيرها؛ لتعزيز المناخ التعليمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مشيدةً بما تتيحه المدرسة من نموذج تعليمي حكومي باعتبارها أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة وقطاع الصعيد.

من ناحية أخرى، وجهت المحافظ برصف وفتح الطريق الجانبي الكائن بجوار المدرسة، كطريق خدمي جانبي حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.