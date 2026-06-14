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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان فور انتهاء التصحيح ورصد الدرجات

تعليم أسوان
تعليم أسوان

 أكد الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على  ضرورة الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات خلال الفترة الزمنية المقررة للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2025/2026، تمهيدًا لاعتماد النتيجة وإعلانها في موعدها المحدد،بما يضمن خروجها بالدقة والجودة المطلوبة، ويعكس حجم الجهود المبذولة لخدمة أبنائنا الطلاب.

وكان قد اجتمع وكيل الوزارة بموجهى العموم لوضع خطة أعمال التصحيح ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بأقصى درجات الدقة والحيادية أثناء أعمال التصحيح، والتأني في تقدير الدرجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا وفق مستوى أدائه الحقيقي دون زيادة أو نقصان.

الشهادة الإعدادية 

كما شدد على أهمية التزام مقدِّري الدرجات بأداء أعمالهم طوال الفترة المحددة للتصحيح، والعمل بروح المسؤولية والانضباط، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة لأعمال التقدير والمراجعة، بما يسهم في إنجاز العمل بالجودة المطلوبة وفي التوقيت المحدد.

ووجه وكيل الوزارة بمراجعة وتلافي الملاحظات والسلبيات التي ظهرت خلال أعمال التصحيح بالفصل الدراسي الأول، وتعزيز منظومة المتابعة والانضباط داخل مقار التصحيح، بما يحقق أعلى درجات الدقة والكفاءة في الأداء وضمان تحقيق الانضباط وحسن سير العمل.

وأكد أن العدالة والدقة هما الركيزتان الأساسيتان في أعمال التصحيح، وأن مصلحة الطالب تأتي في مقدمة الأولويات، مشددًا على ضرورة منح كل طالب حقه كاملًا وفق إجاباته الفعلية، مع الالتزام التام بالموضوعية والنزاهة في جميع مراحل العمل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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