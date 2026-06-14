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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار اختبارات مركز الثقافة الإسلامية بكفر الشيخ

الاختبارات...
الاختبارات...
محمود زيدان

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ إجراء الاختبارات التحريرية للدارسين بمركز الثقافة الإسلامية التابع للمديرية، ضمن اختبارات العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٦م، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وشهدت الاختبارات أجواءً علميةً وتنظيميةً مناسبةً، وسط إقبال ملحوظ من الدارسين، بما يعكس الاهتمام المتنامي بمراكز الثقافة الإسلامية بوصفها منارةً للتعليم والتثقيف الديني الرشيد.

وأكد الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، حرص المديرية على الارتقاء بمستوى الدارسين علميًّا وثقافيًّا، بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك الفهم الصحيح لقضايا الدين والمجتمع، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.

وتُنفَّذ هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، في إطار الدور الدعوي والعلمي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف لنشر خطاب ديني وسطي معتدل يُسهم في بناء الإنسان فكريًّا وسلوكيًّا.

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