محافظ الوادي الجديد تتفقد اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة التابعة للوحدات المحلية والمديريات الخدمية بمركز الخارجة، يرافقها محمد كجك نائب المحافظ، واللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق بالمحافظة؛ للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد للتعامل الفوري مع الأزمات والطوارئ.

وأكدت المحافظ كفاءة المعدات والسيارات المشاركة في الاصطفاف، والبالغ عددها 95 سيارة ومعدة، فضلًا عن جاهزية الأطقم الفنية والعاملين وسرعة الاستجابة في المواقف الطارئة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأوضحت أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وخطة الدولة لتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث، وضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي أحداث طارئة بكفاءة وفاعلية.