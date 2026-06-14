ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بأسيوط

أعلنت منطقة أسيوط الأزهرية أسماء أوائل طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية بمحافظة أسيوط “مبصرين ومكفوفين” للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأولياء الأمور بعد إعلان النتائج الرسمية.

وهنأ الدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور سيد عبد الظاهر، الوكيل الثقافي للمنطقة، الطلاب والطالبات المتفوقين والناجحين، متمنين لهم دوام التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية المقبلة.

وأكد الدكتور علي محمود أن النتائج المشرفة التي حققها الطلاب هذا العام تعكس مدى ما بذلوه من جهد واجتهاد طوال العام الدراسي، مشيدًا بالدور الكبير الذي قام به أولياء الأمور والمعلمون في دعم الطلاب وتحفيزهم على التفوق والنجاح.

وفي قائمة أوائل “المبصرين”، حصد المركز الأول الطالب أحمد رفعت علي محمد، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي بقرية بني عدي، بعد حصوله على مجموع 700 درجة بنسبة 100%.

كما حصل على المركز الأول مكرر كل من الطالب إياد أحمد محمد عبدالكريم، بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص الابتدائي بمركز ديروط، والطالب زياد مجدي سيد عبدالغني، بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص الابتدائي بديروط، والطالب علاء محمد أحمد أبو يوسف، بمعهد نور الإيمان النموذجي الخاص الابتدائي بالقوصية، والطالب محمود علي عبدالمنعم محمود، بمعهد نور الأزهر الخاص الابتدائي ببني عدي، وذلك بعد حصولهم جميعًا على مجموع 700 درجة بنسبة 100%.

وفي المركز الثاني، جاءت الطالبة آلاء فارس عبدالحميد رزق، بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص الابتدائي بديروط، بمجموع 699.5 درجة بنسبة 99.9%.

كما حصلت على المركز الثاني مكرر كل من الطالبة بلقيس محمد شكري هاشم، والطالبة ريناد أحمد محمد حسين، والطالبة مريم جمال عبدالكريم أحمد، والطالبة مريم سعيد محمد أحمد، وجميعهن بمعهد نور الإسلام النموذجي الخاص الابتدائي بديروط، بالإضافة إلى الطالبة ريم محمد حمدي محمد، بمعهد الكوثر النموذجي الخاص الابتدائي، وذلك بعد حصولهن على مجموع 699.5 درجة بنسبة 99.9%.

أما قائمة أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية “مكفوفين”، فقد حصل الطالب خالد ضياء الدين أحمد محمد، بمعهد ريفا الابتدائي، على المركز الأول بمجموع 495.5 درجة بنسبة 82.6%.

وجاءت الطالبة جنى قناوي محمود حمدي، بمعهد بني مجد الابتدائي، في المركز الثاني بمجموع 483 درجة بنسبة 81%، بينما حصل الطالب يوسف أحمد فتحي علم الدين، بمعهد الحواتكة الابتدائي، على المركز الثالث بمجموع 469.5 درجة بنسبة 78%.

كما حصلت الطالبة مريم محمد عبدالتواب أبوحسيبه، بمعهد منفلوط الغربي الابتدائي، على المركز الرابع بمجموع 438.5 درجة بنسبة 73%.

ومن جانبه، وجه الدكتور سيد عبد الظاهر رسالة تهنئة للطلاب الناجحين، مؤكدًا أن أبناء الأزهر الشريف يواصلون تحقيق النجاحات المشرفة عامًا بعد عام، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق والتميز العلمي.