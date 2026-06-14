تفاؤل داخل معسكر الفراعنة قبل مواجهة بلجيكا.. وثقة كبيرة في تقديم بداية قوية بالمونديال

تسود حالة من التفاؤل والثقة أجواء معسكر المنتخب المصري في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا، في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة العالمية، وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق انطلاقة قوية تعكس حجم الاستعدادات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية.

وخلال حديثه ببرنامج “استديو إكسترا” المذاع عبر قناة “إكسترا نيوز”، أوضح مهدي أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بدا راضيًا عن مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، مشيرًا إلى أن التدريبات الأخيرة ركزت على الجوانب التكتيكية والخططية التي سيتم الاعتماد عليها خلال اللقاء.

وكشف الناقد الرياضي محمد مهدي، موفد قطاع الأخبار بالشركة المتحدة من معسكر المنتخب، أن المران الأخير للفريق شهد أجواءً إيجابية وحماسًا كبيرًا بين اللاعبين، مؤكدًا أن الروح المعنوية داخل المعسكر تعد من أبرز المكاسب التي حققها المنتخب قبل المباراة المرتقبة.

وأضاف أن المؤشرات داخل المعسكر تؤكد استقرار الجهاز الفني إلى حد كبير على التشكيل الأساسي وطريقة اللعب المنتظرة، خاصة بعد سلسلة من التدريبات المكثفة التي استهدفت الوصول إلى أعلى درجات الانسجام بين عناصر الفريق قبل خوض المواجهة الأولى في البطولة.

وأشار إلى أن جميع الرسائل الصادرة من اللاعبين خلال الأيام الماضية تعكس حالة من الثقة والإصرار على تقديم أداء قوي أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، مؤكدًا أن الجميع يدرك صعوبة المهمة أمام منتخب يتمتع بخبرات كبيرة وإمكانات فنية عالية، إلا أن ذلك لم يؤثر على حالة التفاؤل السائدة داخل بعثة المنتخب.

وأوضح أن اللاعبين يتعاملون مع المباراة باعتبارها فرصة مهمة لإرسال رسالة قوية منذ البداية، وإثبات قدرة المنتخب المصري على المنافسة أمام المنتخبات الكبرى، وليس مجرد الظهور المشرف أو المشاركة فقط.

وأكد مهدي أن المواجهات السابقة بين المنتخبين تمنح لاعبي الفراعنة دفعة معنوية إضافية، خاصة أن المنتخب المصري سبق له تحقيق نتائج إيجابية في بعض اللقاءات الودية أمام المنتخب البلجيكي، وهو ما يعزز من ثقة اللاعبين في قدرتهم على مجاراة المنافس وتقديم أداء متوازن.

ولفت إلى أن الجهاز الفني شدد خلال الاجتماعات الأخيرة على ضرورة التركيز الكامل داخل الملعب وعدم الانشغال بالأسماء أو التصنيفات العالمية، مع الاعتماد على الانضباط التكتيكي والروح القتالية التي تميز المنتخب المصري في المواجهات الكبرى.

وأضاف أن هذه النسخة من البطولة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لعدد من نجوم المنتخب أصحاب الخبرات الكبيرة، الذين يتطلعون إلى كتابة فصل جديد في مسيرتهم الدولية وتحقيق إنجاز يظل عالقًا في ذاكرة الجماهير المصرية، وهو ما انعكس على مستوى الجدية والالتزام خلال التدريبات.

وأشار إلى أن الانسجام الذي ظهر بين اللاعبين خلال المعسكر الأخير منح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل المباراة، خاصة في ظل التفاهم الواضح بين عناصر الفريق والخطوط المختلفة داخل الملعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب المصري يدخل مواجهة بلجيكا بعقلية مختلفة وطموحات أكبر، حيث يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة خلال مشوار البطولة، مستندًا إلى الروح الجماعية والثقة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني، وهي عوامل قد تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة من المنتظر أن تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.