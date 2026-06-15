عيد ميلاد ترامب.. ما علاقته بتحديد موعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران؟

علق كيم سايبس، الأستاذ بجامعة بردو والضابط السابق بالمارينز، على تحديد موعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران تزامنا مع عيد ميلاد ترامب، قائلا إنه كان يتصفح قبل لحظات صحيفة نيويورك تايمز، ولم يجد أي إشارة إلى توقيع الاتفاق اليوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن إحدى المشكلات هي أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها لا تملك كثيرًا من التفاصيل المتعلقة بمذكرة التفاهم هذه، فالرئيس دونالد ترامب صرّح عدة مرات بأن الإيرانيين تعرضوا لضربات قاسية، وأن الولايات المتحدة حققت أهدافها، لكننا لا نحصل على معلومات موثوقة وذات صلة تؤكد هذه الرواية بصورة كاملة.

وأوضح أن كل ما نعلمه حتى الآن هو أن قطاعات واسعة من الرأي العام الأمريكي تعارض استمرار هذه الحرب، كما أن الرئيس دونالد ترامب يكرر باستمرار أنه حقق انتصارًا على إيران، إلا أن صحة هذه المزاعم لم تُثبت بشكل قاطع حتى الآن.

وتابع: "في الوقت الراهن نحاول، من خلال مصادر إعلامية بديلة، الحصول على معلومات أكثر موثوقية، لأن وسائل الإعلام الرسمية لا تقدم صورة كاملة أو دقيقة لما يجري على الأرض، وهذا أمر غير معتاد بالنسبة لي، ولم أشهد حالة مشابهة بهذا القدر من الغموض منذ فترة طويلة".

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