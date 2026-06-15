وليد عبداللطيف: مواجهة بلجيكا تحتاج انضباط دفاعي واستغلال صلاح ومرموش

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر يجب أن يدخل مواجهة بلجيكا بتركيز كبير وتوازن بين الخطوط، مشددًا على أهمية الانضباط الدفاعي واستغلال الفرص الهجومية.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "لا بد من وجود تقارب بين خطوط منتخب مصر أمام بلجيكا، مع التركيز على الكرات العرضية لمواجهة قوة هجوم المنتخب البلجيكي".

وأضاف: "أرى أن حسام عبد المجيد هو الأنسب لقيادة خط دفاع منتخب مصر في هذه المباراة نظرًا لقدراته في التعامل مع العرضيات".

وتابع: "لاعبو خط الوسط بجانب إمام عاشور سيكون لهم دور دفاعي مهم في مواجهة خطورة كيفن دي بروين".

وواصل: "عندما نستخلص الكرة يجب أن نحسن استغلالها بسرعة عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش، مع ضرورة وجود تواجد هجومي فعال".

وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك عناصر قوية، قائلًا: "منتخب مصر قوي، وبلجيكا تضع له حسابًا كبيرًا، خاصة في ظل وجود محمد صلاح وعمر مرموش".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الأهم هو أن يلعب لاعبو مصر بدون خوف أمام بلجيكا، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل أداء ممكن داخل الملعب".