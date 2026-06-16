قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026
بعد مذكرة التفاهم.. أمريكا ترفع الحصار البحري المفروض على إيران
سالم الدوسري يقود تشكيل السعودية أمام أوروجواي في كأس العالم
فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026
نتنياهو: تبقى شخص واحد من مدبري هجوم 7 أكتوبر وسنغتاله
هدف ونقطة ثمينة.. إمام عاشور رجل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم
لنا ركلة جزاء واضحة.. حسام حسن يهاجم حكم مباراة مصر وبلجيكا
مصر أم الدنيا.. أحلام تساند المنتخب بفيديو من ملعب المباراة
كنا الأقرب للفوز.. أول تعليق من حسام حسن بعد التعادل أمام بلجيكا
معاها حشيش .. القبض على صانعة محتوى بالتجمع
بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026
سعر الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 بـ455.5 ريال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان.. حظك اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026: سلام داخلي وتناغم اجتماعي

برج الميزان
برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بالحكمة، والعدالة، والقدرة الفائقة على إرساء السلام والتوازن في محيطه. هو صاحب شخصية دبلوماسية ساحرة تمتلك حساً فنياً وجمالياً رفيعاً، ويجيد موازنة الأمور بعقلانية هادئة، مبتعداً دائماً عن الصراعات والضجيج غير المجدي.

توقعات برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026

تستقبل يومك بشعور عميق بالاستقرار والوضوح الفكري؛ فالأجواء الفلكية اليوم تمنحك فرصة ذهبية لإعادة ترتيب شؤونك وحسم قراراتك المؤجلة. تجد ترحيباً كبيراً وتوافقاً مع آرائك من المقربين منك، مما يسهل عليك إدارة حواراتك بنجاح ونشر طاقتك الإيجابية والمبهجة في كل مكان.

توقعات برج الميزان صحيًا

تتمتع بطاقة ممتازة ونشاط ملحوظ اليوم بفضل حرصك على حماية سلامك النفسي والابتعاد عن مسببات القلق. خذ وقتاً مستقطعاً في المساء لممارسة رياضة خفيفة كالمشي في الهواء الطلق لتجديد حيويتك، واحرص على تنظيم ساعات نومك لتضمن الحفاظ على هذا التوازن البدني المثالي.

توقعات برج الميزان عاطفيًا

للمرتبطين: الأجواء مهيأة تماماً لتقريب المسافات وتعميق لغة الحوار مع الشريك اليوم. أسلوبك الراقي والناعم في التعبير عن مشاعرك يذيب أي سوء تفاهم عابر، والوقت مثالي لقضاء وقت نوعي وممتع معاً يعيد الدفء والرومانسية لعلاقتكما.

للعزاب:سحرك الطبيعي وجاذبيتك الهادئة يضعانك في مركز الاهتمام اليوم أينما حللت. قد تصادف شخصاً يلفت انتباهك بأسلوبه المتزن وفكره الواعي في تجمع اجتماعي، وتجد أن الحديث معه ينساب بتناغم كبير، مما يمهد الطريق لاهتمام متبادل مبشر جداً.

برج الميزان اليوم مهنيًا

أنت في أفضل حالاتك الدبلوماسية والعملية اليوم؛ فقدرتك العالية على تقريب وجهات النظر تجعلك وسيطاً ناجحاً ومحل ثقة زملائك في العمل. وعلى الصعيد المالي، تتبلور أمامك أفكار ذكية يمكن تحويلها إلى خطوات عملية تدعم استقرارك المادي وتفتح لك آفاقاً لمشاريع مشتركة واعدة.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

تحمل لك الفترة القادمة لقاءات مثمرة وتطورات إيجابية متتالية تخدم طموحاتك الشخصية والمهنية. ميزانك الداخلي مضبوط بدقة، مما يساعدك على اقتناص الفرص الذهبية في الوقت المثالي وبذكاء شديد، استمر في نشر طاقتك الإيجابية، فالمستقبل القريب يحمل لقلبك الكثير من البهجة والتقدير المستحق.

برج الميزان الميزان توقعات برج الميزان حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

صلاح ودى بروين

الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

كأس العالم 2026

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

مصر وبلجيكا

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

كأس العالم

نتائج منتخبات إفريقيا في كأس العالم 2026 حتى الآن.. انتصار وحيد وبداية متباينة

محمد صلاح

أمير هشام : تغيير محمد صلاح غريب جدا

ابراهيم سعيد

إبراهيم سعيد : رغم سوء أداء محمد صلاح مينفعش يخرج

بالصور

تونر ماء الورد و القرنفل لبشرة نضرة

تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة
تونر ماء الورد و الفرنفل لبشرة نضرة

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول
افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

محافظ الشرقية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بالعام الهجري الجديد

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

تغيرات في البشرة والصحة والخصوبة.. ماذا يحدث عند تناول السمن البلدي باللبن صباحا

السمن البلدي
السمن البلدي
السمن البلدي

فيديو

الشهيد نقيب عبدالرحمن علي محمود

حكاية بطل | قصة استشهاد النقيب عبدالرحمن علي محمود .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد