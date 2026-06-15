الوفد يفتح ملف طريق الموت.. وبيان عاجل للحكومة بشأن حوادث المريوطية

وجه الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بتقديم بيان عاجل موجه للحكومة بشأن استمرار وقوع الحوادث على طريق ترعة المريوطية للأسبوع الثانى على التوالي، ماأدى إلى سقوط 13 ضحية بسبب غياب الحواجز الواقية واشتراطات السلامة الاساسية.

وتقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس الوفد، بخالص العزاء لأسر الشهداء ،ومتمنيا الشفاء للمصابين.

ومن جانبه تقدم النائب الدكتور أيمن محسب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ووكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي ،رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والمواصلات و التنمية المحلية،و محافظ الجيزةبشأن: «استمرار نزيف الدم على طريق ترعة المريوطية وسقوط 13 ضحية في أسبوعين نتيجة التقاعس في تنفيذ إجراءات الحماية والسلامة رغم التحذيرات البرلمانية المتكررة.»

هل يعجز المسؤولون عن تأمين طريق يحصد أرواح المواطنين تباعًا؟



وأضاف النائب فى بيانة العاجل "شهد طريق ترعة المريوطية بمنطقة أبو صير – سقارة بمحافظة الجيزة حادثًا مأساويًا جديدًا أسفر عن مصرع 6 مواطنين وإصابة آخر، إثر سقوط سيارة ملاكي داخل مياه الترعة، وذلك بعد أسبوعين فقط من حادث مماثل في المنطقة نفسها تقريبًا راح ضحيته 7 مواطنين من أسرة واحدة.



وأضاف النائب تأتي هذه الكارثة الجديدة لتؤكد أن ما يحدث على طريق المريوطية يمثل أزمة حقيقية تستوجب تدخلاً عاجلاً وحاسماً من الحكومة، خاصة بعدما حصد الطريق 13 روحًا بريئة خلال أسبوعين فقط، في مشهد يثير حالة من الغضب والاستياء لدى الرأي العام ويطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب استمرار هذا النزيف المؤلم للأرواح.



مشيرا ما يزيد من خطورة الأمر أن الحادث الجديد وقع رغم التحذيرات البرلمانية السابقة، ورغم المطالبات المتكررة بسرعة تأمين الطريق وإنشاء الحواجز الخرسانية اللازمة على امتداد المناطق الملاصقة للترعة، إلا أن الواقع يؤكد أن إجراءات الحماية لم تُنفذ بالسرعة المطلوبة، لتتكرر المأساة بنفس التفاصيل تقريبًا وبنفس النتائج الكارثية.



وتسائل "محسب" هل يعقل أن الدولة المصرية التي نجحت في تنفيذ آلاف الكيلومترات من الطرق والكباري والمحاور الحديثة، تعجز عن تأمين طريق معروف الخطورة ويحصد أرواح المواطنين تباعًا؟ وهل أصبح من المقبول أن يتحول أي عطل مفاجئ أو انفجار إطار سيارة إلى حكم بالإعدام على مستقليها بسبب غياب الحواجز الواقية واشتراطات السلامة الأساسية؟



وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن استمرار وقوع الحوادث بذات الصورة يكشف عن قصور واضح في إجراءات الوقاية والتأمين، ويستوجب الوقوف على أسباب التأخر في تنفيذ التدخلات العاجلة المطلوبة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجباته تجاه حماية أرواح المواطنين.



وطالب "محسب " الحكومة بسرعة موافاة مجلس النواب بخطة عاجلة ومحددة زمنياً لاستكمال تأمين طريق ترعة المريوطية بالكامل، والانتهاء الفوري من تركيب الحواجز الخرسانية في جميع المناطق الخطرة، ومراجعة عناصر السلامة المرورية والإنارة والإرشادات التحذيرية على الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه المآسي التي لم يعد من المقبول استمرارها.



مؤكدا ما حدث يمثل كارثة يدفع ثمنها المواطنين البسطاء من أرواحهم وهو ما يستوجب كشف الحقيقة كاملة ومساءلة المسؤولين عنها، حتى لا تستمر أرواح الأبرياء ثمنًا للتأخير أو الإهمال أو غياب المتابعة.