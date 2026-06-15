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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة تعلن بالأرقام.. تلقيح 38,761 رأس ماشية وعلاج آلاف الحالات خلال مايو

الرعاية التناسلية
الرعاية التناسلية
شيماء مجدي

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مواصلة جهودها المكثفة في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي للماشية خلال شهر مايو، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني.

وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير منظومة التلقيح الاصطناعي والتوسع في خدمات الرعاية التناسلية، بما يسهم في تحسين إنتاجية القطعان وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم خلال شهر مايو تشخيص وفحص الحمل وعلاج مسببات ضعف الخصوبة لعدد 16,132 حالة من إناث الحيوانات، شملت 21,310 حالة فحص وتشخيص حمل، إلى جانب التعامل مع حالات الشيوع الصامت والمتكرر، والالتهابات الرحمية، وخمول وتحوصُل المبايض، والجسم الأصفر الدائم، وسوء التغذية وقصور النمو، وذلك للأبقار والجاموس والأغنام والماعز.

وأشار إلى أنه في إطار علاج الأمراض الإنتاجية، تم علاج 482 حالة من إناث الحيوانات، شملت أمراض الضرع، وأمراض الجهازين التنفسي والهضمي لحديثي الولادة، والحالات الجراحية، وحالات النقص الغذائي، بما يعزز من كفاءة الإنتاج الحيواني.

وأضاف الأقنص، أنه تم كذلك علاج 2,070 حالة من أمراض الولادة ومضاعفاتها، شملت الالتهابات الرحمية، والولادات العسرة، واحتباس المشيمة، وحمى اللبن، وحمى النفاس، وحالات الإجهاض، في إطار تقديم رعاية بيطرية متكاملة للقطعان.

وفيما يتعلق بنشاط التلقيح الاصطناعي، أوضح رئيس الهيئة أنه تم خلال شهر مايو تلقيح 38,761 رأس ماشية، تشمل 31,332 رأس أبقار و7,429 رأس جاموس.

وتابع أن مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للهيئة واصلت دورها الحيوي، حيث تم إنتاج 40,390 قصيبة من السائل المنوي المجمد، وتوزيع 38,805 قصيبة على مديريات الطب البيطري، إلى جانب استيراد 27,500 قصيبة لدعم برامج التحسين الوراثي ورفع الكفاءة التناسلية للقطعان.

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هذه الجهود تأتي في إطار دعم صغار المربين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطبيق أحدث التقنيات البيطرية في مجال الرعاية التناسلية والتحسين الوراثي.

الزراعة الرعاية التناسلية التحسين الوراثي الخدمات البيطرية وزارة الزراعة

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