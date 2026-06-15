حملات رقابية مشتركة على الأسواق والمنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية

واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية جهوده المكثفة وحملاته الرقابية على عدد من محال عصير القصب والمنشآت التخزينية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وضمان سلامة الغذاء المتداول حفاظًا على صحة المواطنين.

تأتي هذه الحملات بالتنسيق والتعاون بين الدكتورة هانم سالم، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والعقيد أحمد المغربي رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية.

وأسفرت الحملة أمس الأحد ، عن التحفظ على ٤ كيلوجرامات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم E171 والألوان الصناعية وذلك عقب قيام الهيئة بسحب عينات من منتج عصير القصب وإجراء التحاليل اللازمة في المعامل المعتمدة للتأكد من مدى مطابقة الأغذية المتداولة بالأسواق والاشتراطات الصحية المتبعة.

كما قامت الحملة بضبط والتحفظ على ٢ طن من المواد والمشروبات الغذائية وتم تحرير محضر إعدام ١٦ كيلو جرام من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات فساد، وذلك بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وقامت الحملة بتوجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية.