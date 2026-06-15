من غناء بهاء سلطان.. المتحدة تطرح أغنية "أنا ضهرك"

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية "أنا ضهرك" بصوت الفنان بهاء سلطان، والتي تستعرض عددًا من أبرز المعالم السياحية والأثرية في مصر، من خلال مشاهد مصورة عكست تنوع المقاصد السياحية والهوية المصرية في مختلف المحافظات.

وجاءت الأغنية برؤية بصرية مميزة، حيث قدمت لقطات لعدد من الأماكن التاريخية والسياحية الشهيرة، إلى جانب مشاهد لشخصيات من بيئات مصرية مختلفة، في إطار يعكس ثراء وتنوع الثقافة المصرية.

أغنية "أنا ضهرك" من غناء بهاء سلطان، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وإخراج وتصوير مازن المتجول، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع ميديا هب سعدي جوهر.

وشهدت الأغنية عرضها الأول خلال احتفالية خاصة بمباريات كأس العالم أقيمت داخل إحدى المناطق الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر أكبر شاشة عرض في العالم، فيما شارك المخرج مازن المتجول في الحدث بصفته مصممًا للإضاءة.