داليا الأتربي: زيارة رئيس الإمارات لمصر تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أشادت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بزيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقالت الأتربي في تصريح اليوم إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون العربي القائم على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن اللقاء بين القيادتين يعكس حرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح البلدين.

وأضافت أن التنسيق المستمر بين مصر والإمارات يمثل ركيزة مهمة لدعم الاستقرار في المنطقة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدة أن مصر والإمارات تجمعهما رؤى مشتركة تجاه العديد من القضايا التي تمس الأمن القومي العربي.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون والاستثمار، وتعزز من مسيرة التنمية والبناء، بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والإماراتي