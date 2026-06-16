3 مشروبات تريند صيف 2026.. انتعاش ومذاق مميز في الأجواء الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يبحث الكثيرون عن مشروبات باردة ومنعشة تساعد على الترطيب وتخفف الشعور بالحر.

وخلال الفترة الأخيرة، تصدرت مجموعة من المشروبات قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل مذاقها المميز وسهولة تحضيرها في المنزل.

آيس ماتشا لاتيه

يعد الآيس ماتشا لاتيه من أبرز المشروبات الرائجة هذا الصيف، حيث يجمع بين مسحوق الماتشا والحليب والثلج، ويتميز بلونه الأخضر الجذاب وطعمه المختلف، كما يفضله الكثيرون لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

موهيتو السفن أب بالليمون والنعناع

لا يزال الموهيتو المحضر بالسفن أب والليمون والنعناع من أكثر المشروبات انتشارًا، خاصة مع إمكانية إضافة نكهات مختلفة مثل التوت أو الفراولة. ويتميز بسهولة تحضيره ومذاقه المنعش الذي يناسب الأجواء الصيفية.

آيس كوفي البرتقال

ظهر هذا المشروب بقوة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، ويعتمد على مزج القهوة الباردة مع عصير البرتقال والثلج. ورغم غرابة الفكرة بالنسبة للبعض، إلا أن كثيرين أشادوا بمذاقه المتوازن بين حموضة البرتقال ونكهة القهوة.

ويؤكد خبراء التغذية أهمية تناول المشروبات الصيفية باعتدال، مع الحرص على شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.