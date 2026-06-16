طريقة عمل فراخ التندوري في المنزل

تعد فراخ التندوري من أشهر الأطباق الهندية التي تتميز بمذاقها الغني وتتبيلتها المليئة بالتوابل، كما تتميز بلونها الشهي وقوامها الطري، ويمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات

كيلو فراخ (أوراك أو دبابيس أو صدور حسب الرغبة)

كوب زبادي

ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

ملح حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان زيت



طريقة التحضير

1. تُغسل قطع الفراخ جيدًا وتُعمل بها شقوق خفيفة حتى تتشرب التتبيلة.



2. في وعاء عميق، يُخلط الزبادي مع عصير الليمون والثوم والزنجبيل والتوابل والزيت.



3. تُضاف قطع الفراخ إلى التتبيلة وتُقلب جيدًا حتى تغطيها من جميع الجهات.



4. تُترك الفراخ في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل طوال الليل للحصول على أفضل نكهة.



5. تُرص الفراخ في صينية وتُخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 40 إلى 50 دقيقة حتى تنضج وتحصل على لون ذهبي مائل للاحمرار.



6. يمكن تشغيل الشواية في آخر 5 دقائق للحصول على مذاق أقرب للمشاوي.

طريقة التقديم

تُقدم فراخ التندوري ساخنة بجانب الأرز البسمتي أو الخبز الهندي والسلطة الخضراء، مع شرائح الليمون والبصل للحصول على وجبة متكاملة ولذيذة.