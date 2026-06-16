البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بدعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، أن التحركات المصرية المكثفة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مسارات التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة تعكس الدور التاريخي والمحوري الذي تقوم به مصر باعتبارها الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أن القاهرة كانت ولا تزال صوت الحكمة والعقل في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية.



وقال أباظة، في بيان له اليوم : إن السياسة المصرية الرشيدة نجحت في ترسيخ مكانة الدولة المصرية كقوة إقليمية مؤثرة وقادرة على إدارة أكثر الملفات تعقيدًا بحكمة واتزان، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، وهو ما جعلها محل ثقة وتقدير من المجتمع الدولي والقوى الإقليمية الفاعلة.

وأشاد عضو البرلمان العربي بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بالتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لدفع جهود التهدئة واستكمال تنفيذ التفاهمات والاتفاقات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح هذه الجهود ينعكس إيجابيًا على أمن المنطقة بأسرها ويحد من مخاطر التصعيد واتساع دائرة الصراعات.

وطالب " أباظة " المجتمع الدولي بدعم الجهود المصرية من خلال اتخاذ خطوات عملية تشمل: تقديم دعم سياسي ودبلوماسي واضح للمبادرات المصرية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار، والضغط على جميع الأطراف للالتزام بالتفاهمات والاتفاقات القائمة، وتوفير الدعم الإنساني اللازم للشعوب المتضررة من النزاعات، إلى جانب دعم مسارات التنمية وإعادة الإعمار باعتبارها أحد أهم أدوات تحقيق السلام المستدام، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات الدولية في حماية الأمن الإقليمي ومنع تفاقم الأزمات.

كما دعا المؤسسات الدولية والقوى الكبرى إلى تبني رؤية شاملة لمعالجة جذور الأزمات في المنطقة، بما يضمن تحقيق سلام عادل ودائم يحفظ حقوق الشعوب ويعزز فرص التنمية والاستقرار.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل صمام الأمان للمنطقة العربية، وقاطرة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأن دعم المجتمع الدولي للدور المصري لم يعد خيارًا بل ضرورة استراتيجية لحماية أمن المنطقة والعالم، مطالبًا بتكاتف الجهود الدولية خلف الرؤية المصرية الحكيمة من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وتنميةً لشعوب المنطقة كافة

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