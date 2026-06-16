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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عقيد أمريكي: تحطم القاذفة B-52 كارثة يستحيل النجاة منها

قاذفة قنابل
قاذفة قنابل
محمد على

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، إثر تحطم قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 ، واشتعال النيران فيها بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة جوية في كاليفورنيا يوم الاثنين، حسبما أفاد مسؤولون.

كانت القاذفة الثقيلة في مهمة اختبار روتينية وعلى متنها عسكريين ومتعاقدين مدنيين عندما سقطت متحولة إلى كرة نارية في قاعدة إدواردز الجوية، على بعد 95 كيلومترًا (60 ميلًا) شمال لوس أنجلوس.

وأظهرت لقطات من آثار الحادث، الذي وصفه المسؤولون بأنه "كارثي"، بقعة كبيرة متفحمة من الأرض لم يتبق منها شيء تقريبًا من الطائرة الضخمة المصنعة من قبل شركة بوينج.

وقال العقيد جيمس هايز للصحفيين في القاعدة: "شهدت قاعدة إدواردز الجوية مأساة مروعة، وفقدنا ثمانية أمريكيين عظماء".

قاذفة قنابل بعيدة المدى يستخدمها الجيش الأمريكي منذ خمسينيات القرن الماضي

 

وأضاف هايز أن قاذفة القنابل B-52 ستراتوفورتريس - وهي قاذفة قنابل بعيدة المدى يستخدمها الجيش الأمريكي منذ خمسينيات القرن الماضي - كانت في طلعة تجريبية كجزء من عملية تحديث الرادار.

لم ينجو أحد

قال: "أقلعت الطائرة، وبعد الإقلاع مباشرة، تحطمت واشتعلت فيها النيران"، مضيفًا أن فرق الإنقاذ تحركت بسرعة، لكن لم ينجو أحد.

وأكد "بعد مراجعة لقطات التحطم، تبين أن التحطم كان كارثيًا ولا يمكن النجاة منه".

لم تكن هناك أي مؤشرات فورية على سبب المأساة، وبدأ تحقيق فوري في الحادثة.
 

قال هايز إن هويات الضحايا لن تُكشف حتى يتم إبلاغ جميع ذويهم، وهي عملية قال إنها جارية.

حلّقت القاذفة بي-52  لأول مرة عام 1954، وصُممت في الأصل للحرب ضد الاتحاد السوفيتي. 

B 52 ثمانية قاذفة قنابل قاذفة قنابل أمريكية طراز B 52 كاليفورنيا ستراتوفورتريس

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