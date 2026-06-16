سيارة مسرعة تطيح بشاب أثناء عبوره الطريق بالمحور المركزي بأكتوبر

أطاحت سيارة مسرعة بشاب أثناء عبوره الطريق بالمحور المركزي بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث ووجود مصاب بالمحور المركزي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن سيارة صدمت شابًا خلال محاولته عبور الطريق، ما أسفر عن إصابته بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وتباشر الجهات المعنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب وقوعها.