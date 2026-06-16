مريض يرتل القرآن الكريم من داخل العناية المركزة ويثير تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع مقطع فيديو مؤثر، وثق لحظة قيام مريض بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب من داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، متحدياً آلام المرض والظروف الصحية الحرجة التي يمر بها.

وظهر في الفيديو لحظة قيام هذا المريض والذي يُدعى "عم حسن" بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت عذب ومؤثر من داخل العناية المركزة بعد أن طلب منه المرضى الآخرون والمتواجدون في الغرفة القراءة والترتيل.



ووفقاً لما ورد في تفاصيل المقطع المتداول، فإن التلاوة جاءت بناءً على رغبة وإلحاح من المرضى الآخرين المتواجدين معه في نفس الغرفة، للقراءة بصوته الجميل بهدف بث السكينة والطمأنينة في نفوسهم.

وقد حظي الفيديو بآلاف المشاهدات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشره، حيث انهالت دعوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي لـ "عم حسن" وجميع المرضى بالشفاء العاجل والتمام، مشيدين بروحانيته العالية وصبره التي تجلت في تمسكه بقراءة القرآن الكريم حتى في أصعب أوقاته الصحية.