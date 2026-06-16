قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات واسعة.. وضع حجر الأساس لمستوطنة جديدة جنوب الخليل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تحصد 20 ميدالية في البطولة الأفريقية للسامبو بالقاهرة

منتخب مصر للسامبو
منتخب مصر للسامبو
عبدالله هشام

حصد المنتخب المصري للسامبو على 20 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري بمشاركة 26 دولة أفريقية وما يقرب من 300 لاعب ولاعبة.

وفاز المنتخب المصري للسامبو بـ 2 ميدالية ذهب و8 ميداليات فضة و10 ميداليات برونز وسط منافسات قوية بين الدول المشاركة في المنافسات.

وكانت منافسات السامبو الرياضي (Sport Sambo) والسامبو القتالي (Combat Sambo) أقيمت في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي فيما أقيمت منافسات الشامبو الشاطئي في الملاعب الشاطئية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وفي منافسات السامبو القتالي فاز عمار فوزي بالمدالية الفضية في منافسات 58 كجم، علاء رجب فضية منافسات وزن 59 كجم وفضية ملاك سليمان في منافسات وزن 65 كجم.

فيما فاز بالميداليات البرونز كل من عزوز السمان في منافسات وزن 64 كجم، محمد درويش في منافسات وزن 71 كجم،  سيف الدين إلجاروا برونزية منافسات 79 كجم، وعبد الرحمن محمد في منافسات 98 كجم، وجمانة السيد برونزية منافسات وزن 72 كجم.

وفي منافسات السامبو الرياضي فاز بالميدالية الذهبية عبد الرحمن الدمراني في منافسات وزن 71 كجم، فيما حصد الميداليات الفضية كل من محمد السيد في منافسات 58 كجم، محمود شعبان في منافسات وزن 64 كجم، عبد الرحمن عصفور في منافسات وزن 98 كجم، فاطمة عطية في منافسات وزن 59 كجم، فيما حصد الميداليات البرونز كل من محمد عزوز في منافسات وزن 88 كجم، حبيبة جاد في منافسات وزن 65 كجم، سهيلة علي في منافسات وزن 72 كجم.

وفي منافسات السامبو الشاطئي فاز بالميدالية الذهبية محمود عزوز في منافسات وزن 88 كجم، فيما حصد الميدالية الفضية ملك حمدي إبراهيم في مناسات وزن 72+ فيما حصد الميداليات البرونز كل من محمد السيد في منافسات وزن 58 كجم، جمانة السيد في منافسات وزن 72 كجم.

وهنأ محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ، لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على النتائج المميزة التي تحققت خلال البطولة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، كما تمثل خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين القاري والدولي.

وأضاف أن استضافة مصر للبطولة وخروجها بهذا الشكل التنظيمي المتميز يؤكد ثقة الاتحادات القارية والدولية في القدرات المصرية على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، والذي يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأكد رئيس الاتحاد أن النتائج المحققة تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على المنافسة القارية فقط، بل يمتد إلى بناء جيل قادر على تحقيق إنجازات عالمية ورفع اسم مصر على منصات التتويج الدولية.

وتُعد البطولة الأفريقية للسامبو إحدى أبرز الفعاليات الرياضية القارية التي تستضيفها مصر خلال العام الجاري، بما يعكس الإمكانات التنظيمية والفنية التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.

وكان حضر فعاليات افتتاح البطولة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، دليل الصقيلي رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسيج واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» وعدد من مسئولي الاتحاد الإفريقي والدولي للسامبو.

المنتخب المصري المنتخب المصري للسامبو البطولة الأفريقية منتخب مصر للسامبو منتخب السامبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

مصطفى عبد السلام:الهجرة النبوية رسالة أمل وبداية العام فرصة لمراجعة النفس

الجيش الأمريكي

الجيش الأمريكي يعتزم إنشاء مخازن أسلحة في أستراليا

مجلس النواب

تحركات عاجلة بمجلس النواب لبحث ملف حملة الماجستير والدكتوراه.. اعرف التفاصيل

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد