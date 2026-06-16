مصر تحصد 20 ميدالية في البطولة الأفريقية للسامبو بالقاهرة

حصد المنتخب المصري للسامبو على 20 ميدالية متنوعة خلال منافسات البطولة الأفريقية التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري بمشاركة 26 دولة أفريقية وما يقرب من 300 لاعب ولاعبة.

وفاز المنتخب المصري للسامبو بـ 2 ميدالية ذهب و8 ميداليات فضة و10 ميداليات برونز وسط منافسات قوية بين الدول المشاركة في المنافسات.

وكانت منافسات السامبو الرياضي (Sport Sambo) والسامبو القتالي (Combat Sambo) أقيمت في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي فيما أقيمت منافسات الشامبو الشاطئي في الملاعب الشاطئية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وفي منافسات السامبو القتالي فاز عمار فوزي بالمدالية الفضية في منافسات 58 كجم، علاء رجب فضية منافسات وزن 59 كجم وفضية ملاك سليمان في منافسات وزن 65 كجم.

فيما فاز بالميداليات البرونز كل من عزوز السمان في منافسات وزن 64 كجم، محمد درويش في منافسات وزن 71 كجم، سيف الدين إلجاروا برونزية منافسات 79 كجم، وعبد الرحمن محمد في منافسات 98 كجم، وجمانة السيد برونزية منافسات وزن 72 كجم.

وفي منافسات السامبو الرياضي فاز بالميدالية الذهبية عبد الرحمن الدمراني في منافسات وزن 71 كجم، فيما حصد الميداليات الفضية كل من محمد السيد في منافسات 58 كجم، محمود شعبان في منافسات وزن 64 كجم، عبد الرحمن عصفور في منافسات وزن 98 كجم، فاطمة عطية في منافسات وزن 59 كجم، فيما حصد الميداليات البرونز كل من محمد عزوز في منافسات وزن 88 كجم، حبيبة جاد في منافسات وزن 65 كجم، سهيلة علي في منافسات وزن 72 كجم.

وفي منافسات السامبو الشاطئي فاز بالميدالية الذهبية محمود عزوز في منافسات وزن 88 كجم، فيما حصد الميدالية الفضية ملك حمدي إبراهيم في مناسات وزن 72+ فيما حصد الميداليات البرونز كل من محمد السيد في منافسات وزن 58 كجم، جمانة السيد في منافسات وزن 72 كجم.

وهنأ محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ، لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على النتائج المميزة التي تحققت خلال البطولة، مؤكدا أن هذه الإنجازات تعكس حجم العمل المبذول خلال الفترة الماضية من الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، كما تمثل خطوة مهمة نحو مواصلة تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين القاري والدولي.

وأضاف أن استضافة مصر للبطولة وخروجها بهذا الشكل التنظيمي المتميز يؤكد ثقة الاتحادات القارية والدولية في القدرات المصرية على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية، مشيدا بالدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للاتحاد، والذي يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى المنافسة وتحقيق الإنجازات.

وأكد رئيس الاتحاد أن النتائج المحققة تمثل دافعا قويا لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على المنافسة القارية فقط، بل يمتد إلى بناء جيل قادر على تحقيق إنجازات عالمية ورفع اسم مصر على منصات التتويج الدولية.

وتُعد البطولة الأفريقية للسامبو إحدى أبرز الفعاليات الرياضية القارية التي تستضيفها مصر خلال العام الجاري، بما يعكس الإمكانات التنظيمية والفنية التي تمتلكها الدولة المصرية، ويعزز من مكانتها كمركز إقليمي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى.

وكان حضر فعاليات افتتاح البطولة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، دليل الصقيلي رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسامبو، محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسيج واللواء أحمد ناصر، رئيس اتحاد الكونفدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» وعدد من مسئولي الاتحاد الإفريقي والدولي للسامبو.