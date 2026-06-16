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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل الهبوط.. سعر الدولار منتصف تعاملات الثلاثاء

سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في مصر
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار في مصر ليقترب من 50 جنيها للبيع، ليسجل رسميا نحو 50.46 جنيه اليوم.

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الدولار مقابل الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات للبنوك بالقطاعين العام والخاص في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 16-6-2026

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي ليسجل: 

 50.39 جنيه للشراء.

 50.49 جنيه للبيع.

نزل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنوك  التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي ليبلغ نحو:

50.37 جنيه للشراء.

50.47 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس لنحو:

50.30جنيه للشراء.

50.40 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك  البنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

50.26 جنيه للشراء.

50.36 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك إتش إس بي سي HSBC ليصل إلى:

50.22 جنيه للشراء.

50.32 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك العربي الأفريقي لنحو:

50.21 جنيه للشراء.

 50.31 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل الإسلامي، مصر والبركة نحو:

50.18 جنيه للشراء.

 50.28 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلى المصرف المتحد، نكست والإمارات دبي لنحو:

50.17 جنيه للشراء.

 50.27 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الأول لنحو:

50.14 جنيه للشراء.

 50.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار رسميا في البنك المركزي 

سجل سعر الدولار الأمريكي رسميًا في البنك المركزي نحو:

 50.32 جنيه للشراء.

50.46 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم

 50.32 جنيه.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

50.39 جنيه.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم 

 50.24 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار اليوم الدولار الجنيه المصري

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