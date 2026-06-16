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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ڤوياه فويا فرى 2026 تباع بهذه المواصفات

ڤوياه فويا فرى موديل 2026
ڤوياه فويا فرى موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ڤوياه فويا فرى موديل 2026

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ڤوياه فويا فرى موديل 2026، وتنتمي فويا فرى لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ڤوياه فويا فرى موديل 2026

ڤوياه فويا فرى موديل 2026

تحصل سيارة ڤوياه فويا فرى موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 720 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.5 ثانية، وتنتج قوة 483 حصان، وبها خزان وقود سعة 56 لتر، وبها بطارية سعة 43 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ڤوياه فويا فرى موديل 2026

ڤوياه فويا فرى موديل 2026

زودت سيارة ڤوياه فويا فرى موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات ڤوياه فويا فرى موديل 2026

تحتوي سيارة ڤوياه فويا فرى موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها Off-Road Tyres، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه .

ڤوياه فويا فرى موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة ڤوياه فويا فرى موديل 2026 بها، Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Touch Screen .

سعر ڤوياه فويا فرى موديل 2026

ڤوياه فويا فرى موديل 2026

تباع سيارة ڤوياه فويا فرى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 650 ألف جنيه .

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