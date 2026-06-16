ضبط 41 كيلو من أكسيد التيتانيوم محظور تداولها داخل محلات القصب بكفر الزيات لردع المخالفين

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من ضبط 41 كيلو من أكسيد التيتانيوم محظور تداولها داخل محلات القصب بكفر الزيات لردع مخالفين .

حملات تموينية

وجاء ذلك بناء على توجيهات وزارة التموين واللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية بشه حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلي محل وقائع محلات عصير القصب وحررت المحاضر اللازمة وغرامات فورية.

غرامات فورية

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محاضر وغرامات فورية وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق .