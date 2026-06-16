القبض على سائق توكتوك تعدى على مسن بالضرب في المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالتعدى على مُسن بالضرب بمنطقة المطرية بالقاهرة وكذا التعدى بالضرب والسب على القائم على التصوير.

و بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 يونيو تبلغ لقسم شرطة المطرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "مصاب بكسر بالقدم اليسرى" – مقيم بمحافظة القليوبية) ، وبسؤاله قرر بحدوث مشاجرة بينه و(قائد مركبة "توك توك" بدون ترخيص ، ووالده - مقيمان بدائرة القسم) ، قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلاف بينهم حول أولوية المرور حال سيره مترجلاً من أمام مركبة "التوك توك" المشار إليها نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ، وبحوزتهما (مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم التحفظ على مركبة "التوكتوك" .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.