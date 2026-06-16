عبور إحدى أكبر سفن الحاويات العاملة بالغاز الطبيعي المسال في العالم عبر قناة السويس

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن حركة الملاحة بالقناة، شهدت عبور سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM NOTRE DAME إحدى أكبر سفن الحاويات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال؛ في أولى رحلاتها عبر القناة خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فرنسا

وذكرت هيئة قناة السويس - في بيان صحفي اليوم - أن السفينة تتبع الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM ويبلغ طولها 399.9 متراً، وعرضها 61.3 مترا وغاطسها 16.5 متر، بحمولة كلية 245 ألف طن وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24212 حاوية

وتعد CMA CGM NOTRE DAME السفينة الأكثر تطورا على الإطلاق التي تحمل العلم الفرنسي؛ حيث تعمل بالغاز الطبيعي المسال ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهي ومصممة خصيصا لتنفيذ رحلات طويلة المدى بين قارات العالم وتعمل ضمن الخدمة الملاحية FAL3 علي طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا

ووجه رئيس الهيئة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة

وفقا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة؛ أناب رئيس الهيئة الربان عبد الرحمن شاهين كبير مرشدين أول والربان عبد الله جاد كبير مرشدين والربان نادر ناجي مرشد ممتاز؛ للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد رئيس الهيئة، جاهزية قناة السويس لعبور أكبر وأحدث سفن أسطول الحاويات العالمي؛ في ضوء ما تتمتع به القناة من مزايا استراتيجية فريدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق وفورات اقتصادية لتظل المسار الأفضل والمُستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح أن قناة السويس مُستمرة في تطوير خدماتها عبر الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة.