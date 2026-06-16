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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تشكر باكستان على دورها في اتفاق السلام الأمريكي- الإيراني

الولايات المتحدة وإيران
الولايات المتحدة وإيران
أ ش أ

 قدمت المملكة المتحدة الشكر لباكستان على دورها القيادي في التوسط في اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدت دعمها للجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى الأراضي البريطانية.

جاء ذلك في إطار زيارة لإسلام آباد بدأها اليوم الثلاثاء وزير شؤون الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان البريطاني، هاميش فالكونر، وذلك خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار.

وأكد فالكونر مجددا دعم المملكة المتحدة الثابت للاستقرار في الشرق الأوسط، وأوضح أن المملكة المتحدة ستواصل بذل قصارى جهدها للعمل مع شركاء مثل باكستان لتعزيز هذه الفرصة لتحقيق سلام دائم، بحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية.

كما تعهد فالكونر أيضا بتقديم 8 ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم الجهود المشتركة بين المملكة المتحدة وباكستان لمكافحة الجريمة والهجرة غير الشرعية. وسيتم استخدام التمويل لتعزيز أنظمة الحدود والتأشيرات واستقدام الخبرات لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون الباكستانية على تعطيل شبكات تهريب البشر والاتجار بهم.

المملكة المتحدة باكستان اتفاق السلام إيران الهجرة غير الشرعية

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