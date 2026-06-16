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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قناة السويس تشهد عبور CMA CGM NOTRE DAME إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم

اثناء العبور
اثناء العبور
الإسماعيلية انجي هيبة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، شهدت عبور سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة  CMA CGM NOTRE DAME، إحدى أكبر سفن الحاويات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، في أولى رحلاتها عبر القناة، خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فرنسا.

تتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، ويبلغ طولها 399.9 متر، وعرضها 61.3 متر، وغاطسها 16.5 متر، بحمولة كلية 245 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24212 حاوية مكافئة.

تُعد CMA CGM NOTRE DAME السفينة الأكثر تطوراً على الإطلاق التي تحمل العلم الفرنسي، حيث تعمل بالغاز الطبيعي المسال، ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهي ومصممة خصيصاً لتنفيذ رحلات طويلة المدى بين قارات العالم، وتعمل ضمن الخدمة الملاحية FAL3 علي طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

من جانبه، وجه الفريق ربيع رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة.

وفقاً للبروتوكول المُتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عبد الرحمن شاهين 
كبير مرشدين أول، والربان عبد الله جاد كبير مرشدين والربان نادر ناجي مرشد ممتاز للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس لعبور أكبر وأحدث سفن أسطول الحاويات العالمي في ضوء ما تتمتع به القناة من مزايا استراتيجية فريدة تُسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق وفورات اقتصادية، لتظل المسار الأفضل والمُستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.  

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مُستمرة في تطوير خدماتها عبر الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة.               

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

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