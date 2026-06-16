إبراهيم نظير : بوابة معلومات التجارة الخارجية خطوة مهمة لزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة

ثمن النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إطلاق بوابة معلومات التجارة الخارجية، مؤكدا أنها تمثل خطوة مهمة نحو دعم المصدرين وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تساعد على اتخاذ قرارات اقتصادية أكثر دقة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن الأهم في مثل هذه المبادرات هو تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطن المصري، من خلال زيادة الصادرات وجذب المزيد من العملة الأجنبية، بما يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

بوابة معلومات التجارة الخارجية

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن المصدرين كانوا يواجهون خلال السنوات الماضية عددًا من التحديات، على رأسها التعقيدات الإدارية وكثرة الإجراءات والروتين والبيروقراطية، الأمر الذي يتطلب المزيد من المرونة والتسهيلات لتشجيع مجتمع الأعمال على التوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن نجاح بوابة معلومات التجارة الخارجية في توفير المعلومات الدقيقة وتحليل الأسواق العالمية سيساعد الشركات المصرية على اقتناص فرص تصديرية جديدة، وهو ما قد ينعكس على زيادة حجم الصادرات وتدفق العملة الصعبة إلى البلاد.