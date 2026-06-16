ضبط منتحل صفة ومركز للحجامة يدار بدون ترخيص خلال حملة للعلاج الحر و حماية المستهلك ببني سويف

نفذت مديرية الصحة ببني سويف حملة تفتيشية على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز إهناسيا، تحت إشراف د. هاني جميعة، وذلك في إطار خطة المديرية للرقابة على المنشآت الصحية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة للعمل.

وأسفرت الحملة التي نفذتها إدارة العلاج الحر برئاسة د.أحمد عبد العظيم، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة أ.أحمد مصطفى دهشان، عن ضبط مركز للحجامة يعمل بدون ترخيص، حيث تبين قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة مقدم خدمة طبية وإجراء جلسات حجامة لمواطنين دون الحصول على التراخيص الصحية اللازمة، ويقوم بممارسة أعمال الحجامة باستخدام أدوات حادة (مشارط)، بالمخالفة للضوابط المنظمة.

وخلال التفتيش،تبين كذلك عدم وجود نظام آمن للتخلص من النفايات الطبية الناتجة عن هذه الممارسات، مما يمثل مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار قرار غلق للمكان، طبقًا لأحكام القانون.

شارك في الحملة كل من د. كريم أحمد،د.سوزان عطية، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر، أ.رشوان صلاح، عضو جهاز حماية المستهلك.