ارتفاع طفيف في مؤشرات بورصة الدار البيضاء مع نهاية التداولات

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولات جلسة اليوم /الثلاثاء/ على ارتفاع محدود، حيث صعد مؤشر مازي بنسبة 0.15%، رابحًا 28.75 نقطة ليغلق عند مستوى 18.78 ألف نقطة، مقارنةً بإغلاقه السابق عند 18.75 ألف نقطة.

كما ارتفع مؤشر مازي 20 بنسبة 0.32 %، بمكاسب بلغت 4.31 نقطة ليصل إلى مستوى 1.36 ألف نقطة، مقابل 1.36 ألف نقطة بنهاية الجلسة السابقة.

وفي المقابل، تراجع مؤشر مازي ESG بنسبة 0.21 % ليغلق عند مستوى 1.34 ألف نقطة، بينما صعد مؤشر الشركات ذات الرسملة المتوسطة والصغرى بنسبة 0.97 % إلى 1.90 ألف نقطة.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفع 14 قطاعًا، في مقدمتها قطاع المشاركة والترويج العقاري بنسبة 3.97 %، ثم الأجهزة والبرمجيات والخدمات الحاسوبية بنسبة 2.5 %.

وفي المقابل، تراجعت 8 قطاعات، تصدرها قطاع شركات المساهمة بنسبة 3.11 %، وتلاه قطاع الترفيه والفندقة بنسبة 0.87 %.

وبلغ إجمالي حجم التداول في السوق نحو 266.78 مليون درهم، فيما سجلت القيمة السوقية الإجمالية نحو 1.08 تريليون درهم.