تقييمات إسرائيلية : طهران قد تستغل هدنة الـ60 يوماً لإعادة ترتيب برنامجها النووي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن المؤسسة الأمنية في تل أبيب تقدر أن إيران قد تسعى إلى تمديد فترة وقف إطلاق النار، قبل البدء بخطوات عملية مرتبطة بتطوير مشروعها النووي؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

التفاهمات الجارية بين الجانبين

وذكرت التقارير أن واشنطن أبلغت تل أبيب بأن طهران تعهدت بعدم اتخاذ أي خطوات في برنامجها النووي خلال فترة تمتد لـ60 يوماً، ضمن التفاهمات الجارية بين الجانبين.

مسألة إبعاد اليورانيوم

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أيضاً بأن إيران التزمت بالعمل على التوصل إلى حل بشأن مسألة إبعاد اليورانيوم المخصب، وهي إحدى القضايا الرئيسية المرتبطة بالمفاوضات النووية.