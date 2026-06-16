تقييمات استخباراتية أمريكية: مستقبل أي اتفاق مع إيران مرتبط ببقاء مضيق هرمز مفتوحاً

كشفت شبكة CNN، نقلاً عن تقييمات لوكالات الاستخبارات الأمريكية، أن إيران لن تتمكن من الاستفادة من أي مزايا اقتصادية أو سياسية لأي اتفاق محتمل ما لم يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

أهم الممرات البحرية

ووفقاً للتقييمات الاستخباراتية التي نقلتها الشبكة، فإن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيكون مرتبطاً بشكل كبير باستمرار تدفق الطاقة عبر المضيق الحيوي، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز عالمياً.

تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز

وأضافت التقييمات أن إيران حاولت في فترات سابقة عرقلة حرية تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب الصين ودول الخليج، نظراً لأهمية المضيق بالنسبة لإمدادات الطاقة العالمية.

إغلاق مضيق هرمز

وأشارت وكالات الاستخبارات الأمريكية، بحسب التقرير، إلى أن أي محاولة مستقبلية من جانب إيران لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل حركة الملاحة فيه قد تؤدي إلى "عواقب وخيمة"، في ظل الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للممر البحري.