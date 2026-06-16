ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل يوم الجمعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة.



ذكر ترامب: إيران تريد إنجاز الأمر والعودة للعمل والعلاقة الجديدة باتت طبيعية وأعتقد أن الأمور ستتقدم بسرعة.

أضاف ترامب: إيران لن يكون لديها سلاح نووي وسيفتح المضيق دون رسوم حتى بعد فترة الأيام الـ60 ،ونص الاتفاق الإيراني سينشر في جلسة رسمية.



أردف ترامب: يتوقع أن تتم المرحلة الثانية من الاتفاق النووي مع إيران بسرعة وسأعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الاتفاق مع إيران.



أوضح ترامب: أقول للمشككين في مذكرة التفاهم إن الاتفاق يتبلور بشكل جيد جدا والاتفاق يتعلق بأمر واحد وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي أبدا وسنعرض مذكرة التفاهم مع إيران عبر وسائل الإعلام خلال يومين.



أكد ترامب: سأرسل الاتفاق مع إيران للكونجرس لمراجعته.