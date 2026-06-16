أغنى رجل في العالم يهاجم رئيس وزراء بريطانيا بسبب السوشيال ميديا



أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطط لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا.

يضع ذلك المملكة المتحدة في طريقها للانضمام إلى قائمة متزايدة من الدول التي تفرض قيودًا على المستخدمين الصغار عبر الإنترنت.

أثار ذلك استياء أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك.



قال ستارمر، إن التغييرات ستعكس قيم بريطانيا، وتساعد في حماية الأطفال عبر الإنترنت وتقاوم قوة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال إنه يأمل في إقرار التشريع بحلول أواخر ديسمبر حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ في ربيع العام المقبل.





قال إيلون ماسك: "قانون الرقابة هذا هو ذئب يرتدي ملابس حمل، الهدف الحقيقي هو تمكين حكومة المملكة المتحدة من تعقب الجميع".



وادعى الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX أيضًا أن حملة القمع البريطانية على حرية التعبير أدت إلى اعتقال ما يصل إلى 30 شخصًا يوميًا لارتكابهم جرائم بسيطة مثل إعادة النشر والرسوم الكاريكاتورية.



أكدت الحكومة البريطانية أن منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية بما في ذلك يوتيوب وفيسبوك وإكس سيشملها الحظر.



وقالت الحكومة أيضًا إنها تدرس فرض قيود إضافية على المستخدمين الشباب، بما في ذلك الفواصل الإلزامية من التمرير اللانهائي، ومن المتوقع مزيد من التفاصيل في يوليو.



وقال ستارمر إن الحظر المقترح تأثر بتجربة أستراليا، ففي ديسمبر الماضى، أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.



